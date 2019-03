Auswirkungen des Orkans „Eberhard“ in Wermelskirchen: Stadt zahlt nicht für Orkanschäden

Wermelskirchen Ratsfraktion fordert in einem Antrag, dass Grabbesitzer entschädigt werden.

(tei.-) „Eberhard“ hat mehr oder weniger seine Spuren in Wermelskirchen hinterlassen. Glimpflich davongekommen ist der heimische Forst. Förster Stefan Springer: „Wir haben Glück gehabt. Hier und da mal Windwurf und -bruch. Das waren dann Einzelwürfe. aber nichts Flächiges.“ Betroffen waren oftmals Bäume in Beständen, die der Borkenkäfer geschwächt hat. Springer kann berichten, dass die meisten Wege im Wald frei geschnitten wurden. „Trotzdem sollten Spaziergänger vorsichtig sein.“

Hoch war der Schaden auf den Friedhöfen an der Berliner Straße und in Dabringhausen. 30 bis 40 Gräber, so Friedhofsverwalter Peter Pleil, wurden durch eine umgestürzte Buche beschädigt, weniger Gräber waren in Dabringhausen betroffen.