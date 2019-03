Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches : Schüleraustausch neu belebt

Ende Januar absolvierten die ersten Wermelskirchener Schülerinnen ein Praktikum in Loches. Foto: Gymnasium. Foto: RP/Gymnasium

Wermelskirchen Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Von Frederik Oehl

Rund 40 Vereinsangehörige hatten sich am Freitagabend im Bürgerzentrum versammelt, um einerseits die Ereignisse der letzten zwölf Monate und andererseits einen neuen Vorstand zu wählen und die Planung für das kommende Jahr voranzubringen. Im Vorstand blieb dabei alles beim Alten: Der Vorsitzende Klaus Flanhardt wurde ebenso wiedergewählt wie sein Stellvertreter Jean-Pierre Grangeret und Kassiererin Britta Zimmermann.

Beim ersten Highlight des letzten Jahres, der Busfahrt in die Partnerschaft, spielte das Wetter leider nicht mit: „Wohl noch nie hat es in Loches so schlechtes Wetter gegeben“, sagte Klaus Flanhardt mit einem Augenzwinkern. Die Gastfreundschaft der Lochois tröstete die Reisenden jedoch schnell darüber hinweg: „Wir wurden wie immer toll empfangen“, so der Vorsitzende weiter.

Im November nahmen dann Bürgermeister Rainer Bleek sowie Jean-Pierre Grangeret an der emotionalen Gedenkveranstaltung zum Ersten Weltkrieg in der Partnerstadt teil. Der Bürgermeister, der zu diesem Anlass auch eine Ansprache in französischer Sprache hielt, erinnerte sich: „Ich war von der Größe der Veranstaltung überrascht“. Auch die Unterschiede in der Gedenkkultur zwischen Deutschland und Frankreich wurden laut Bleek dabei deutlich: Während in der Bundesrepublik der mit vielen einschneidenden Ereignissen verknüpfte 9. November im Vordergrund stehe, käme in Frankreich dem 11. November, dem Tag des Waffenstillstandes, weit größere Bedeutung zu.

Neu belebt werden konnte derweil der Schüleraustausch zwischen Wermelskirchen und Loches: Nachdem Ende Januar bereits Schülerinnen aus Wermelskirchen für ein Praktikum in Frankreich zu Besuch waren, absolvierten im Februar nun sieben Schüler aus Loches Praktika in Wermelskirchen – unter anderem im Rathaus, in der Katt und bei der Firma Tente-Rollen. „Das war eine sehr positive Erfahrung – die Schüler waren begeistert, obwohl sie kein Deutsch konnten“, sagte Jean-Pierre Grangeret. Heike Frankrone, Lehrerin und Beisitzerin im Vereinsvorstand, hofft, dass das eine Zukunft hat: „Es wäre sehr schön, wenn wir das weiter fortführen könnten.“