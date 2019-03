Ärger in Dabringhausen: Erst Ruhestörung an Schule, dann Vandalismus im Park

Dabringhausen Herumliegenden Müll und einen vollkommen zerstörten Mülleimer fand Harald Röntgen im Dorfpark Dabringhausen vor.

(tei.-/sng) Nach Platzverweisen an der Dhünntalschule haben Jugendliche vermutlich ihr Wut am Dorfpark ausgelassen: Spuren der Verwüstung entdeckte am Sonntagmorgen eine Anwohnerin und informierte Harald Röntgen, Geschäftsführer des Dabringhausener Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV). Er schaute sich den Dorfpark an und machte „klar Schiff“: