Party im Bürgerzentrum Wermelskirchen: Musik-Nacht-Macher rollen roten Teppich aus

Wermelskirchen Mit „Decoy“ steht eine Gala-Cover-Band am 6. April auf der Bühne des Wermelskirchener Bürgerzentrums. Die Veranstalter setzen auf eine Hit-Mixtur aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren, auf Party-Flair und auf ein „höheres Niveau“.

In den vergangenen Jahren setzten Macher der Wermelskirchener Musik-Nacht auf Tribute-Bands und folgten damit einem Trend der Cover-Musikszene. Am 6. April, bei der inzwischen fünften Auflage der Musiknacht, rollt das Organisatorenteam, das vor allem als Veranstalter der Wermelskirchener Musik-Tour stets Anfang November bekannt ist, den roten Teppich aus: Mit der Band „Decoy“ steht eine Formation aus hochkarätigen Musikern auf der Bühne, die bereits auf namhaften Galas glänzte oder bei Top-Sportveranstaltungen wie dem DFB-Pokal-Finale für Stimmung sorgte.

„Wir wollen ein abwechslungsreiches Programm bieten und hatten zuletzt drei Tribute-Formationen“, erinnert „Centrale“-Wirt Dirk Götz an die Auftritte von Queen-, Abba- und Westerhagen-Coverbands: „In diesem Jahr wollen wir mehr Party- und Disco-Sound bieten und haben uns deshalb für ‚Decoy‘ entschieden. Die Band ist uns von Bekannten und Fachleuten gleichermaßen empfohlen worden.“ Gemeinsam mit seiner Frau Mona, Thomas Behle, Robert Schultz sowie Andrea Strunk bildet Dirk Götz das Veranstalterteam und ist überzeugt: „Was wir am 6. April machen, hat es in Wermelskirchen noch nicht gegeben. 80er und 90er-Partys gibt es viele – die sind auch angesagt, aber keine ist mit Live-Musik und dann noch einer solchen Qualitätsband am Start.“