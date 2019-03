Konrad Beikircher in der Katt: Der Rheinland-Flüsterer hält den Ball flach

Wermelskirchen Vor ausverkauftem Haus gastierte Konrad Beikircher, der „Schutzpatron der Imis“, in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik Wermelskirchen. Der gebürtige Südtiroler blieb dabei seinem Lieblingsthema treu.

Sprache, Mentalität, Redensarten und Humor sind nach wie vor das Lebenselixier für Konrad Beikirchers kabarettistisches Schaffen. Das zeigte sein aktuelles Programm „Passt schon“, das der „Über-Vater“ der Kleinkunst-Wort-Programme vor ausverkauftem Haus in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik inszenierte. 250 Besucher lauschten gebannt, applaudierten dann und wann lautstark, um dem Akteur auf der Bühne zu zeigen, dass er bloß nicht aufhören soll und lachten heiter – und das teilweise sogar über sich selbst, denn Konrad Beikircher ist wie kein anderer der Till Eulenspiegel des Rheinlandes, der Alltagsgeschichten erzählt, in denen sich viele wiederfinden.

Südtirol Konrad Beikircher gehört mit 73 Jahren zur „Ehrenriege“ des deutschen Kabaretts. Geboren wurde er 1945 in Bruneck in Südtirol. Er trägt zusätzlich die Vornahmen Johann Aloysia.

„Ich berichte von Geschichten, die ich erlebt habe oder die mir erzählt wurden“, sagt Beikircher und zitiert eine rheinische Redensart: „Bevor et einer klaut, habe ich es selber genommen.“ Dabei wirft Beikircher dem Publikum eine Kusshand zu, es dankt mit begeistertem Applaus. „Solche Geschichten muss man auf der Bühne erzählen“, berichtet Beikircher vom Schlüsselmoment zu „Passt schon“: „Ich wurde gefragt: Wie kütt dat dann, dat sie als Österreicher dat Rheinische so gut kennen?“ Darauf habe er erst einmal geantwortet, dass seine Heimat Südtirol in Italien läge und eine Reaktion in typischer Rheinland-Manier bekommen: „Wollt ich jrad sagen.“