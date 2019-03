Saisonvorbereitungen in Dabringhausen: Freibad erwacht aus Winterschlaf

Wermelskirchen Ehrenamtliche beginnen mit Saisonvorbereitungen in Dabringhausen.

Die größten Herausforderungen stehen erst in den nächsten Wochen an: „Das Kleinkinderbecken ist defekt und kann auch nicht mehr repariert werden“, berichtet Unbehaun. Also soll ein neues Becken her, die Leitungen müssen dafür neu verlegt werden. Es gebe noch viele Fragen zu klären, sagt der Fördervereinsvorsitzende. Fest steht allerdings, dass das neue Kleinkinderbecken auch einen sonnigeren Standort bekommen soll. Außerdem müsse das Nichtschwimmerbecken saniert werden – viele Fliesen seien defekt.