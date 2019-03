Erste Kreativ-Party in Wermelskirchen: Stadtbücherei wird zur Bastelstube

Wermelskirchen Der „Do it Yourself“-Trend hat auch Wermelskirchen erreicht. Dort fand jetzt die erste Kreativ-Party in der Stadtbücherei statt. Mit vier Workshops und einer Cocktailbar.

Stefanie Aleithe steckt die letzte Blume in ihrem Gesteck fest. „Bin ich froh, dass ich heute Abend hierhin gekommen bin“, sagt sie und blickt noch etwas ungläubig ihr Werk an, das mit Unterstützung von Florist Michael John entstanden ist. „Mein erstes Gesteck“, erzählt sie und schlendert zu der kleinen Bar, an der es bunte Cocktails gibt. Zur „Nacht der Bibliotheken“ hat Kathrin Ludwig mit ihrem Team die Stadtbücherei in eine besondere Bastelstube verwandelt. Auf der Kreativ-Party sollen Besucher in den „Do-it-yourself“-Trend reinschnuppern können. In den vier Workshops lautet das Stichwort: Selbermachen. Die 28 Plätze waren schnell ausgebucht. „Wir finden, diese Kreativ-Party passt gut an diesen Ort“, sagt Ludwig. Schließlich wolle die Stadtbücherei ein „Make-Space“ sein, ein Lernort und Aufenthaltsraum.