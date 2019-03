Bürgermeisterwahl in Wermelskirchen: Drei Herausforderer für Rainer Bleek

Bürgermeisterwahl in Wermelskirchen

Zukunft Wermelskirchen, CDU, AfD haben einen Bürgermeister-Kandidaten angekündigt. Ob Rainer Bleek noch einmal antritt, ist noch unklar. Foto: Foto: Jürgen Moll | Grafik: C. Schnettler

Wermelskirchen Noch hat der SPD-Bürgermeister nicht erklärt, ob er für eine weitere Amtszeit antritt. An Kontrahenten würde es ihm im kommenden Jahr nicht mangeln. Für seine Wiederwahl müsste er mindestens drei Gegenkandidaten bezwingen.

„Wir werden einen Kandidaten aufstellen“, sagt CDU-Fraktionschef Christian Klicki. „Wir möchten hierfür einen möglichst großen überparteilichen Konsens in der Stadt erzielen und gerne mit anderen Fraktionen zusammenarbeiten.“ Sollte das nicht gelingen, würde die CDU allerdings auch alleine einen Kandidaten unterstützen. Das könne auch ein externer Bewerber sein, solange er sich mit der Weltanschauung der Partei identifiziere. „Wenn sich der Amtsinhaber erklärt hat, werden wir uns als Partei in Ruhe überlegen, wen wir für die Wahl aufstellen“, sagt Klicki. Das habe aber noch Zeit.

2015 Am 27. September 2015 setzte sich der SPD-Kandidat Rainer Bleek mit 57,32 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Stefan Leßenich durch. Im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl schieden Marc Dieluweit (parteilos, 25,52 Prozent) und Mike Galow (Die Linke, 2 Prozent) aus.

2020 Die nächsten Kommunalwahlen finden NRW-weit im Herbst 2020 statt. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt. In Wermelskirchen wird dann nicht nur ein neuer Stadtrat, sondern auch ein neuer Bürgermeister gewählt.

„Ich werde mich um den Jahreswechsel herum entscheiden“, sagt Bürgermeister Rainer Bleek. „In dem Moment, wenn man sich äußert, fängt ja auch der Wahlkampf an.“ Sollte sich Bleek zum Weitermachen entschließen, wird das auch seine Partei mittragen. „Er entscheidet, ob er noch einmal antreten möchte“, sagt SPD-Fraktionschef Jochen Bilstein. „Das ist der Zeitplan, an dem wir uns orientieren.“ Einen Plan B gebe es bei den Sozialdemokraten zwar nicht. „In der Vergangenheit haben wir jedoch immer einen fähigen Kandidaten gefunden, der für die SPD antritt“, sagt Bilstein. So wird wohl auch bei einem Amtsverzicht von Bleek ein SPD-Bewerber antreten.

Dieser wird es im Wahlkampf auch mit Zukunft Wermelskirchen zu tun bekommen. Der Verein hatte bereits Mitte Februar angekündigt, einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten aufzustellen. Finde sich kein geeigneter Externer, werde der Vereinsvorsitzende Andreas Müßener antreten, der derzeit für die Zweck-Fraktion Für Wermelskirchen im Stadtrat sitzt (wir berichteten). Auch die AfD will einen Bewerber ins Rennen schicken. „Selbstverständlich planen wir, jemanden aufzustellen“, sagt Stadtratsmitglied Karl Springer. „Das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass nicht immer die alten Nasen dran bleiben, sondern auch mal ein wenig Schwung in die Sache kommt. Das werden wir uns nicht entgehen lassen.“