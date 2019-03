Digitalpakt Schule: 1,5 Millionen Euro für Digitalisierung an Schulen

Wermelskirchen Die Schulen in Wermelskirchen können sich auf einen Geldregen freuen. Bund und Länder unterstützen die Schulen aus den Mitteln des „Digitalpakt Schule“. Mindestens 5,5 Milliarden Euro sollen in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung stehen.

Am Freitag hat der „Digitalpakt Schule“ die letzte Hürde genommen. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat der nötigen Grundgesetzänderung zu. 5,5 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln sollen in den nächsten fünf Jahren in die Digitalisierung der deutschen Schulen fließen. Rein rechnerisch bedeutet das eine Zuwendung von 1,5 Millionen Euro Euro für Wermelskirchener Schüler. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der WNKUWG-Fraktion hervor, die diese am 25. Februar im Haupt- und Finanzausschuss gestellt hatte. Der Betrag ergibt sich aus der errechneten Summe von 500 Euro für jeden Schüler und der aktuellen Wermelskirchener Schülerzahl von 3024.