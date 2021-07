Wohneigentum in Duisburg : Immobilien trotz Pandemie gefragt

Huckingen gehört zu den begehrtesten Stadtteilen in Duisburg, was das Wohneigentum betrifft. Foto: Christooph Reichwein/Christoph Reichwein

Duisburg Immobilien in Duisburg waren auch im Corona-Jahr 2020 heiß begehrt. Wo Baugrundstücke in Duisburg in den vergangenen zehn Jahren mehr als doppelt so teuer geworden sind und woran das liegt.