Feilenfabrik Ehlis im Eschbachtal: 30.000 Quadratmeter Industriegeschichte

Remscheid Vor drei Jahren haben Volker Haag, Thomas Abbas und Walter Pricken das Ehlis-Gelände im Eschbachtal gekauft. Seitdem sanieren sie die Feilenfabrik, die einmal als Veranstaltungsfläche dienen soll. Es ist eine zeit- und kostenintensive Aufgabe.

Es ist ein historischer Ort. 184 Jahre lang wurden hier Feilen hergestellt. Noch heute lagern sie überall in den Schubladen. 1000 verschiedene Sorten. 70 bis 80 Menschen arbeiteten hier zu Hochzeiten. Am Ende waren es nur noch einige wenige Mitarbeiter. 2015 starb Horst Ehlis und mit ihm die Feilenfabrik Ehlis.

„Das Gelände hat einen solchen Charme, das mussten wir erhalten“, sagt Volker Haag. Nach dem Tod von Horst Ehlis steht der Familienbesitz zum Verkauf. Volker Haag, Thomas Abbas und Walter Pricken erwerben im Frühjahr 2016 das denkmalgeschützte Grundstück im Eschbachtal. Fabrik, Villa, Wohnhaus und Teich – insgesamt mehr als 30.000 Quadratmeter. Haag und Abbas führen gemeinsam die Maschinen- und Anlagenbaufirma Hatec in Mülheim an der Ruhr. Walter Pricken ist dort Prokurist. „Ich wohne hier in Lennep. Da kennt man die Fabrik“, sagt Haag. Abbas ist im Ort aufgewachsen.