Tafel-Situation in Wermelskirchen : Wöchentlich bis zu 20 Neuaufnahmen

Wermelskirchen Vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine registrieren sich bei der Tafel in Wermelskirchen. Aber auch Familien oder Haushalte, in zuletzt die Hilfe nicht mehr benötigt hatten, kommen wieder zur Lebensmittelausgabe.

Bei der Wermelskirchener Tafel ist man gut organisiert und stets darauf vorbereitet, spontan auf Situationen reagieren zu können. Die aktuelle Zahl der Neuaufnahmen allerdings stellt auch das ehrenamtliche Team um Brigitte Krips vor Herausforderungen. „Wir sind zwar weit von den Zahlen von 2016 entfernt, als uns ein großer Flüchtlingsstrom erreichte, allerdings kamen damals nicht so viele Hilfsbedürftige in so kurzer Zeit wie aktuell“, sagt die Vorsitzende der Tafel in Wermelskirchen.