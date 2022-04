„Jule's Ei-Land“ in Wermelskirchen : Ein gutes Ei aus der Region

Aktuell leben 900 Hühner auf dem Gelände. Foto: Stephan Singer

Luchtenberg Auf dem Areal des Gutes Luchtenberg betreibt Julia Börner seit Anfang 2019 „Jule‘s Ei-Land“. Ihre 900 Hühner legen rund 600 Eier täglich.

Dass die Lautmalung von „Ei-Land“ an das englische Wort „Island“ erinnert, ist kein Zufall: An der Stadtgrenze zwischen Wermelskirchen-Dabringhausen und Odenthal-Altenberg leben die Hühner von Julia Börner wie auf einer „Insel“. Seit Januar 2019 gibt es „Jule‘s Ei-Land“ auf dem Gut Luchtenberg-Areal, aus anfangs 250 sind mittlerweile 900 Tiere geworden. „Jule‘s Ei-Land“ setzt auf die Vermarktung von regionalen Eiern, die ohne lange Umwege so frisch wie möglich vom Erzeuger zum Verbraucher gelangen.

Julia Börner und ihr Mann Stefan, von dem sie das „Ei-Land“-Gelände gepachtet hat, legen Wert auf artgerechte, naturnahe Tierhaltung – gehörten bei der Eröffnung von „Jule‘s Ei-Land“ zu den ersten Eier-Farmern in der Region, die ein Hühnermobil nutzten. Aktuell ist ein zweites hinzugekommen, denn in den Phasen der Corona-Lockdowns ist die Nachfrage nach den regionalen Eier weiter gestiegen. „Die Leute wollten wohl lieber an der frischen Luft kaufen“, glaubt Julia Börner.

Stellen die Mitarbeiter das Laufband an, transportiert es die Eier über einen „Fahrstuhl“ zur Sammelstelle. Foto: Stephan Singer

Info Frische Eier aus dem „Regiomaten“ Zur Person Julia Börner ist gelernte Kinderkrankenschwester, Trainerin für Westernreiten und absolviert derzeit eine Ausbildung zur Heilpraktikerin Psychotherapie. Jule‘s Ei-Land Der Betrieb befindet sich auf dem Gut Luchtenberg-Areal. Dort steht den Kunden ein „Regiomat“ zur Verfügung, an dem sich die Eier unabhängig von Öffnungszeiten „ziehen“ lassen. Eine Zehner-Packung mit großen Eiern kostet 4,50 Euro. Eier-Genuss Offiziell kann man ein Ei vier Wochen ohne Kühlung lagern, wenn sich die Temperatur unter 25 Grad befindet.

Dass dieser Aufwärtstrend in Sachen Regionalität anhält, sieht die 39-Jährige allerdings kritisch, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion eingesteht. „Mittlerweile ist leider in ganz Deutschland ein starker Rückgang zu beobachten. Die Menschen schreien nach mehr Tierwohl, was auch gut ist, scheinen aber letztlich nicht bereit zu sein, den dafür notwendigen Preis zu zahlen – das verstärkt sich jetzt, wo generell alles teurer wird.“ Bis jetzt habe „Jule‘s Ei-Land“ den Eierpreis noch nicht angehoben, obwohl allein das Futter mittlerweile 50 Prozent mehr koste. Eierkartons und Horden (Höckerlagen zum Stapeln und Transportieren der Eier) wären genauso im Laufe der vergangenen Monate teurer geworden, wie auch der Einkaufspreis für ein Huhn an sich. Sorge bereiten Julia Börner die Folgen des Kriegs in der Ukraine: „Das Futter wird mit Sicherheit in Zukunft nicht nur noch teurer, sondern auch knapp.“ Damit hätten nun alle Betriebe mit Tierhaltung zu kämpfen, weiß Julia Börner.

„Jule‘s Ei-Land“ produziert auf 40.000 Quadratmetern durchschnittlich 600 Eier täglich. Die Hühner leben in und um zwei mobilen Hühnerställen, welche fahrbar sind und alle sieben bis 14 Tage (je nach Wetterlage) versetzt werden. Die Hühnermobile verfügen über Futter sowie Wassertanks, welche alle fünf Tage aufgefüllt werden – die Tiere finden zusätzlich viel Nahrung auf den Wiesen.

In den beweglichen Ställen legen die Hühner ihre Eier auf Abrollnester, die Eier rollen dann automatisch auf ein Förderband und werden einmal täglich eingesammelt. „Die Nester klappen am Abend hoch. So wird ein Anbrüten der Eier durch Sitzenbleiben der Hühner vermieden“, stellt Julia Börner den Ablauf dar. Täglich haben die Tiere von 10 Uhr morgens bis zur Dunkelheit Freigang. Frisches Gras ohne Verkotung, was die Aufnahme von Parasiten begünstigen würde, stellt das regelmäßige Versetzen des Mobils sicher.

Die Hühner kommen im Alter von 18 Wochen von deutschen Händlern zu „Jule‘s Ei-Land“ und bleiben zwischen zwölf und 18 Monaten. „Wir nutzen die Rasse Isa Braun, die in erster Linie zum Eierlegen gezüchtet ist, aber auch als Suppenhuhn schmeckt“, sagt Julia Börner: „Wir bringen unsere Hühner zum Schlachter nach Lohmar und versuchen, es ihnen so angenehm wie möglich mit möglichst wenig Stress zu machen.“

Das Freilandhaltungskonzept von „Jule‘s Ei-Land“ sei transparent und naturnah, der Kunde sehe das Huhn sowie dessen Umfeld und könne sich auf Wunsch mit einer Führung selber davon überzeugen. „Medikamente sind keine notwendig“, betont Julia Börner: „Die Hühner werden alle drei Monate von einem Tierarzt begutachtet.“ Vorschrift sei die ordnungsgemäße Impfung der Hühner, die vorwiegend während deren Aufzucht erfolge. „Bei mir gibt es maximal eine Wurmkur, was selten nötig ist“, sagt Julia Börner.