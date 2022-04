Gemeindeleben in Wermelskirchen : Ermutigende Zeichen in der Innenstadt

Insgesamt 22 Mut-Werke sind ab Donnerstag in der Innenstadt zu sehen: Dafür sorgen unter anderem Pfarrerin Antje Hedke, Christine Eggermann und Nicola Brinkmann (v.l.) von der Ökumenischen Werkstatt. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die Ökumenische Werkstatt lädt ab Gründonnerstag zum Mutmachweg ein: Kinder und Künstler, Einrichtungen und Kreative haben 22 Werke für Schaufenster in der Innenstadt gestaltet. Eine Rallye begleitet die Aktion.

Der Kindergarten Heisterbusch hat einen riesigen Fischschwarm gemalt. „Zusammen sind wir stark“, erklären die Kinder, „dann können wir mutig sein.“ Renate Schwenteck steuert ein besonderes Schmuckstück bei, das aus Unrat entstanden ist. „Manchmal braucht man den Mut, nochmal hinzusehen“, sagt die Künstlerin. Und im Haus Vogelsang ist Ines Odendahl mit den Bewohnern darüber ins Gespräch gekommen, wann sie in ihrem Leben richtig Mut brauchten. Insgesamt sind in den vergangenen Monaten 22 Mut-Werke entstanden. Kindergärten, Künstler des Kunstvereins, kreative Köpfe und Einrichtungen haben mitgemacht.

Das Ergebnis können die Wermelskirchener von Gründonnerstag bis zum 13. Mai in der Innenstadt entdecken: Dann lädt die Ökumenische Werkstatt, in der die meisten evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden aus Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen und Hilgen-Neuenhaus zusammenarbeiten zum Mutmachweg ein. Der Weg führt als Rundweg durch die Innenstadt – über Kölner Straße und Telegrafenstraße, die Carl-Leverkus-Straße und dann zurück zum Markt und der Stadtkirche. Die Aktion ist das vorerst letzte Angebot der Reihe „Nur Mut!“. In deren Rahmen hatten in den vergangenen Monaten eine Fotoaktion und eine Postkartenaktion stattgefunden. Auch die Friedensgebete vor dem Rathaus hatte die Ökumenische Werkstatt ins Leben gerufen.

Info Zusammenarbeit der Gemeinden geht weiter Werkstatt In der Corona-Pandemie setzten sich Vertreter der evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden zum ersten Mal an einen Tisch – um gemeinsam Pläne in herausfordernden Zeiten zu schmieden. Es entstanden Projekte wie der Wermelskirchentag oder der Musik-Flashmob im vergangenen Dezember. Immer mehr Gemeinden schließen sich inzwischen der Werkstatt an. Mut Mit der Reihe „Nut Mut!“ wollten die Gemeinden ursprünglich ein Signal gegen die Spaltung der Gesellschaft und die Perspektivlosigkeit in Corona-Zeiten setzen. Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine bekam die Aktion eine weitere Perspektive.

Der Mutmachweg lehnt sich an den Weihnachtsweg an, der in der Weihnachtszeit 2020 viele Wermelskirchener auf die Suche nach ungewöhnlichen Krippen in den Schaufenstern geschickt hatte. Der Mutmachweg will die Wermelskirchener nun einladen, eigene Antworten auf die Frage nach Angst und Mut zu finden. „Die Idee des Weges ist noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges entstanden“, erzählt Christine Eggermann aus der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus, „aber der Krieg hat die Frage nach Angst und Mut in diesen Zeiten nochmal verstärkt.“ So haben einige der Künstler auch kurzfristig reagiert, so dass ihre Werke nun den Krieg in der Ukraine in den Blick nehmen. Andere haben sich an literarische Vorbilder angelehnt, die Kinder in den Kindergärten haben ihre Ideen aus Bilderbüchern einfließen lassen, im Haus der Begegnung ist eine bunte Skulptur entstanden, die vor allem Mutzeichen für Kinder setzen will.

Einige kreative Köpfe haben ihre eigenen Kraftquelle gemalt – und dabei auch Motive der biblischen Ostergeschichte gefunden. „Vielleicht laden die Werke ja zu eigenen Mutausbrüchen ein“, sagt Nicola Brinkmann von der katholischen Kirchengemeinde. Das sei zumindest der Wunsch der Ökumenischen Werkstatt gewesen – ein positives Signal für das Miteinander in der Stadt zu setzen, Mut zum positiven Denken in schwierigen Zeiten zu haben und miteinander unterwegs zu sein. Nicht zufällig beginnt der Mutmachweg übrigens am Gründonnerstag. „Für die Christen liegt in den Ostertagen der Grund ihrer Hoffnung“, sagt Antje Hedke, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen.

Die Ökumenische Werkstatt ergänzt die Mut-Werke um einen weißen Rahmen mit kurzem Text und elektrischen Kerzen, die in den Schaufenstern dabei helfen sollen, die Mutwerke schnell zu finden. An einzelnen Stationen sind Besucher auch zum Mitmachen und Weiterdenken aufgerufen. Kinder, Familien und Erwachsene sind eingeladen, sich mit einer Rallye auf den Weg zu machen: