Tipps für das Osterwochenende rund um Wermelskirchen : Kinder, Kultur und Klassiker

Die Burger Seilbahn weitet passend zu Ostern ihre Öffnungszeiten aus: Ab sofort ist an allen Feiertagen sowie samstags und sonntags von 10 Uhr bis 17.45 Uhr geöffnet. Foto: Jana Bauch (jaba)

Bergisches Land Freizeittipps Sonniges Frühlingswetter erwartet die Menschen im Bergischen Land am langen Osterwochenende – und ausreichend Gelegenheit für kleine Ausflüge oder gemeinsame Aktionen. Eine Auswahl: von der Seilbahn Burg bis zur Saisoneröffnung beim Eierkaal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Für die einen wird es Zeit, dringend die Beine hochzulegen. Die anderen wünschen sich am langen Festwochenende gemeinsame Aktionen mit der Familie, kleine Ausflüge und große Entdeckungen. Unsere Redaktion hat in den Veranstaltungskalender geschaut und eine Auswahl für Unternehmungen getroffen. Neben den vielen Gottesdiensten, zu denen von Karfreitag bis Ostermontag in die christlichen Gemeinden eingeladen wird, sollten sowohl Freiluftfreunde als auch Kultur-Fans auf ihre Kosten kommen.

Klassiker Ein Ausflug nach Schloss Burg: Die Seilbahn hat geöffnet, Café Meyer in Unterburg serviert nach den Flutschäden wieder Kuchen und Kaffee, und auch auf dem Berg können Erwachsene und Kinder auf der Suche nach Abenteuern fündig werden. Zwar schränkt die Baustelle das Museumserlebnis noch etwas ein, ein Ausflug lohnt sich trotzdem.

Wer mag, parkt das Auto im Tal, löst ein Ticket für die Seilbahn und schwebt dann Richtung Burg. Die letzte Fahrt startet meist um 17.45 Uhr. Tickets kosten drei Euro, für Kinder 2,50 Euro. Wer gleich die Rückfahrt mitlöst, kommt günstiger davon. Berg runter lässt sich übrigens auch bestens der Wanderweg gehe. Achtung bei der Wahl der Zeit: Nachmittags wird es bekanntlich schnell sehr voll.

Museum Für waschechte Wermelskirchener ist es meistens ein berührender Moment: Mitten im Freilichtmuseum in Lindlar steht plötzlich „ihr“ Büdchen. Gerade bei schönem Wetter ist das Museum aber auch darüber hinaus einen Ausflug wert. In den Osterferien bietet das Museums-Team außerdem ein buntes Programm mit Mitmachaktionen, Führungen und Ostereiersuche an. Am Samstag von 11 bis 16 Uhr startet beispielsweise das Backangebot „Hase, Schmetterling und Osterlamm“. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldungen sind vor Ort oder auch telefonisch an der Museumskasse möglich: ☏ 0 22 66 / 47 19 20.

Nicht nur wegen des Wermelskirchener Büdchens lohnt sich ein Besuch im Freilichtmuseum Lindlar. Foto: Udop Teifel

Das komplette Osterprogramm finden Interessierte auf der Homepage des Freilichtmuseums.

Kultur „Les Searle“ spielt am Ostermontag im Haus Eifgen. Das Programm „Swing am Ostermontag“ beginnt um 11 Uhr. Dann setzt sich der bekannte Wermelskirchener Musiker zu seinem Heimspiel an die Tasten. Unterstützung bekommt er von dem früheren WDR-Saxofonisten, Klarinettisten und Flötisten Heiner Wiberny, Paul Ulrich (Kontrabass) und Marcel Wasserfuhr (Drums). Tickets kosten 15 Euro.

Natur Wer neue Wanderwege direkt vor der Haustüre entdecken will, bekommt Unterstützung von „Das Bergische“. Hier lassen sich online auf ­dasbergische.de kleine und große Wanderungen planen – samt Tipps für die Gastronomie am Wegesrand. Auch barrierearme Wanderwege finden Interessierte auf online.

Für Kinder, die sich nicht so schnell für den Wald begeistern lassen, haben wir einen Tipp: Erwachsene bereiten eine kleine Rallye mit Stationen vor. Dafür werden schon vor dem Spaziergang im Wald am Wegesrand wiedererkennbare kleine Zeichen versteckt. Findet ein Kind eines dieser Zeichen, zaubern die Spielleiter aus ihrem Rucksack Aufgaben hervor – zum Beispiel kleine Gläschen mit Geschmacksproben zum Raten, Natur-Kreuzworträtsel aus dem Internet oder Wurfspiele mit Tannenzapfen. Nicht vergessen: Alle Gegenstände wieder aus dem Wald mit nachhause nehmen.

Mutmachweg Die christlichen Gemeinden laden seit Gründonnerstag zum Mutmachweg in die Innenstadt ein: In 24 Schaufenstern lassen sich Mutwerke heimischer kreativer Köpfe entdecken – von Kindern genauso wie von Erwachsenen. Wer mag bestreitet auf dem Weg eine Rallye. Flyer für die Teilnahme gibt es im Turm der Stadtkirche, in vielen Gemeinden und bei den Einzelhändlern.

Osterweg Die evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus hat einen kleinen Osterweg für Familien zum Entdecken installiert. Fünf Stationen laden zum Mitspielen und Erkunden ein. Familien können am Parkplatz am Friedhof in Neuenhaus starten, die letzte Station wartet an der noch geschlossenen Waffelpause auf die Teilnehmer.

Backen Ob Kinder oder Erwachsene: Wenn am Karsamstag Langeweile auftaucht, können Familien das Gebäck für den Ostertisch kurzerhand noch gemeinsam selber backen – vorausgesetzt sie haben eine Tüte Mehl im Supermarkt erwischt.

Gebraucht werden 500 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, zwei Päckchen Vanillezucker, 70 Gramm weiche Butter, ein Päckchen Trockenhefe, etwas Salz, ein Esslöffel Zitronensaft, zwei Eier und 200 Milliliter lauwarme Milch. Die Hälfte der Milch mit Salz und Hefe gut vermischen und 30 Minuten zur Seite stellen. Dann die restlichen Zutaten vermengen – und zu dem Hefegemisch geben.

Wer mag, schneidet noch kleine Apfel- oder Birnenstücke in den Teig. Der Teig muss dann ein bis zwei Stunden ruhen, bis er deutlich gewachsen ist. Nochmal kräftig kneten, dann ein rundes Brot formen und abgedeckt nochmal 30 Minuten gehen lassen. Das Brot dann mit verquirltem Ei bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen – bei 165 Grad Umluft kommt das Brot dann 30 Minuten in den Backofen.