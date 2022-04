Feuerwehr-Einsatz in Wermelskirchen : Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar

Wermelskirchen In einer Mietwohnung eines Fachwerkhauses an der Wolfhagener Straße hatten die Deckenverkleidung und die Einrichtung Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte hatten die Lage schnell unter Kontrolle.

Kurz vor 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr Wermelskirchen zu einem Wohnungsbrand an der Wolfhagener Straße alarmiert. Mit einem Großaufgebot fuhren Einsatzkräfte der Löschzüge Innenstadt, Tente/Unterstraße und Eipinghausen/Dhünn an dem verschieferten Fachwerkhaus vor. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die elf Personen bereits selbstständig aus dem Mehrfamilienhaus gerettet – so auch die drei Mieter der Wohnung im ersten Obergeschoss, in der das Feuer ausgebrochen war.