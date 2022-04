Musikschule Wermelskirchen : Ensemble für Alte Musik siegt bei „Jugend musiziert“

Wermelskirchen Mit Harfe, Vihuela und Barockgitarre konnten die Wermelskirchener auf Landesebene bereits überzeugen. Auf Bundesebene wollen sie ihren Erfolg wiederholen.

Alte Musik des Mittelalters und der Renaissance: Mit dieser besonderen Nische erreichte das Ensemble der Musikschule Wermelskirchen den ersten Platz beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Mönchengladbach. Seit Sommer spielen die vier Jugendlichen unter Leitung von Alfred Karnowka gemeinsam Stücke ein. Dabei fokussieren sie sich auf das 13. bis 16. Jahrhundert – Stücke, die vielen Zuhörern eher unbekannt sind.

„Das große Plus bei dieser Art Musik ist, dass man in der Regel nur eine Melodie hat, keine Begleitung. Das muss man selbst entwickeln als Gruppe“, sagt Karnowka, der bis 2013 die Musikschule Wermelskirchen leitete. „Das ist sehr reizvoll zu erarbeiten, denn so kann ich jedem seine Stimme auf den Leib schreiben.“