Aus den Gemeinden in Wermelskirchen : „Ostern feiere ich trotzdem“

Die frohe Oster-Botschaft will sich der aus der Ukraine geflüchtete Victor Dmytruk auch in Kriegszeiten nicht entgehen lassen. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Victor Dmytruk ist in der Ukraine aufgewachsen – als evangelischer Christ. Zum ersten Mal feiert er Ostern nicht in seiner Heimat, sondern Hilgen-Neuenhaus.

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Zum Feiern ist Victor Dmytruk nicht zumute. Ganz und gar nicht. „Es sind jetzt vier Wochen“, sagt der 33-Jährige. Mit dem ersten Bus kam er damals im Stephanus-Gemeindezentrum in Hilgen-Neuenhaus an – auf der Suche nach Schutz in Kriegszeiten. Am frühen Morgen saß er in dem großen Gemeindesaal und konnte seinen Blick für einen Moment kaum losreißen von dem Kreuz auf dem Altar, von dem Licht der Kerzen.

„Mir war es ganz egal, in welche Stadt wir fliehen würden“, sagt Victor Dmytruk. „Ich hatte vor allem zwei Fragen, als wir die Grenze von Polen nach Deutschland überquerten: Woran glauben die Menschen hier ? Und gibt es an diesem Ort eine evangelische Gemeinde ?“ Inmitten der Katastrophe sei es ein kleines Wunder gewesen, dass er an jenem Morgen ausgerechnet in einem Gemeindehaus strandete. Ein Ort, der sich trotz allem vertraut anfühlte.

Info Protestanten in Ukraine in der Minderheit Ostern „Welykden“ heißt Ostern in der Ukraine: der große Tag. Über die Grenzen der Konfessionen hinweg, gilt Ostern als eines der höchsten christlichen Feste in der Ukraine. Konfession Rund 45 Prozent der Ukrainer gehören der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (Kiewer Patriarchat) an, etwa sechs Prozent gehören zur ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, nur 0,7 Prozent zur Römisch-katholischen Kirchen. Etwa ein Prozent der Ukrainer geben an, zu protestantischen Gemeinschaften und Kirchen zu gehören. Bevölkerung Bei mehreren Befragungen in den vergangenen Jahren gaben 22 Prozent der Ukrainer an, zwar gläubig zu sein, aber keiner Religionsgemeinschaft zuzugehören. 5,4 Prozent nannten sich selbst Atheisten.

Genau hier verbringt er nun die Osternacht – zum ersten Mal fern seiner Heimat im Raum Kiew. Ob er Ostern wirklich feiern wolle angesichts des Krieges und des Leiden ? Kein Zögern: „Ja“, sagt der 33-Jährige. Und dann blickt er wieder zum Altar. „Natürlich feiern wir Ostern.“ Es sei die Auferstehung, die er feiern wolle. Den Glauben daran, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, dass Versöhnung möglich ist und die Liebe über den Hass siegt.

Dann erinnert sich Victor Dmytruk an all die Feste, die er Zuhause in Kiew gefeiert hat. „Als Kinder ging es uns vor allem um die Geschenke und die Ferien“, sagt er und lacht. „Wahrscheinlich ist das überall so.“ Aber als er älter wurde, erzählte ihm seine Familie von Gott und seinem Sohn, von der Kreuzigung und der Auferstehung. „Und Ostern bedeutet mir seit dem viel“, sagt er.

Zuhause in der Ukraine habe er mit seiner Familie die Osternacht besucht – mit fröhlichem Singen und hoffnungsvollem Gebet. In seiner baptistischen Heimatgemeinde würden die Menschen mit vielen Kerzen in der Kirche Gottesdienst feiern und zum Osterfest um die Kirche ziehen und so – für alle sichtbar – die Auferstehung feiern. „Und wir freuen uns dann auch über das Ende der Fastenzeit“, erzählt er. Die Menschen bringen Lebensmittel mit in die Kirche – Speck und Eier, Osterbrot und Kuchen. Es werde um Gottes Segen gebeten. „Und Zuhause landen diese Lebensmittel dann auf dem Frühstückstisch und werden als erstes nach der Fastenzeit gegessen“, erzählt der Ukrainer.

Auch wer weniger gläubig ist, findet in der Ukraine vertraute Oster-Traditionen. „Die Menschen färben Eier“, erzählt Dmytruk. „Und es gibt auch das Eierkitschen.“ In den Küchen würden vor den Festtagen viele traditionsreiche Gebäckstücke hergestellt. Und pünktlich zum Gründonnerstag würden die Menschen ihre Häuser und Stuben putzen. Statt Gründonnerstag sprechen die Ukrainer deswegen auch vom „Sauberen Donnerstag“. Alles ist dann bereit für das höchste Fest der Christen. Aber jetzt herrscht Krieg.

Victor Dmytruk spricht nun etwas leiser. „Dieses Jahr ist alles anders“, sagt er. Ostern sei vor allem ein Familienfest. „Aber viele Familien werden Ostern nicht gemeinsam verbringen“, weiß er. Seine Schwester und sein Neffe haben ihn nach Deutschland begleitet, aber ein großer Teil seiner Familie sei noch in der Ukraine. „Viele Freunde sind noch dort“, sagt er. Ob sie in diesem Jahr überhaupt Ostern feiern, wisse er nicht. „Große Versammlungen sind nicht erlaubt“, sagt er. „Ich weiß nicht, ob das auch für die Gottesdienste gilt.“ Seine Gedanken reisen für einen Moment in die Heimat – bevor der lebensfrohe, junge Mann mit einem Lachen zurückkehrt.

Währenddessen brennen auf dem Altar im Stephanus-Gemeindezentrum wieder die Kerzen. Noch gibt es keine Osterdekoration, schließlich liegen erst noch die Kar-Tage vor der Gemeinde. „Ich werde nicht viel verstehen in der Osternacht“, sagt Victor Dmytruk. Für ihn sei es schwierig in einem Land zu leben, in dem er sich kaum verständlich machen könne und immer einen Dolmetscher brauche. „Aber die Musik im Gottesdienst, die kommt mir oft bekannt vor“, sagt er. So werde er vor allem die Atmosphäre der Osternacht einatmen. Das Kerzenlicht und die Melodien seien schließlich in jeder Sprache verständlich. „Und ich werde wissen, dass um mich herum Menschen Ostern feiern, die auch an Jesus und die Auferstehung glauben“, sagt er. Dann könne Gemeinschaft auch über Sprachbarrieren hinweg entstehen.