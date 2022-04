15-Jährige aus Wermelskirchen bei „The Voice Kids“ : Jemima ist eine Runde weiter

Die Wermelskirchnerin Jemima (l.) auf der Bühne neben Sarah, Moderator Thore Schölermann und Lara K. Foto: SAT.1/André Kowalski

Wermelskirchen In den Battles der Castingshow „The Voice Kids“ performte die 15-Jährige einen Song mit zwei Konkurrentinnen. Am Ende setzte sich Jemima durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Am Ende ging es ganz schnell: Lena Meyer-Landrut erklärte, sie entscheide mit dem Herzen und schickte dann Jemima in die dritte Runde der Casting Show „The Voice Kids“. Am Freitagabend strahlte Sat1 die erste Runde der Battles aus, bei denen die Kandidaten im Ring aufeinandertreffen – und zu dritt ein Stück vorbereiten.

Jemima ist in einer Gruppe mit Sarah und Lara gelandet. „Drei Mädels mit Powerstimmen“, hatte Meyer-Landrut noch festgestellt und dann von den Mädchen gefordert, zu „scheinen“. „Es geht eben nicht nur darum, wer weiterkommt, sondern auch darum, dass wir Spaß haben“, hatte Jemima vor der Kamera festgestellt und die Stimmen der anderen beiden gelobt. Nach der Probe hatte die junge Wermelskirchnerin erklärt: „Da ist auf jeden Fall noch viel dran zu arbeiten. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich glaub daran.“

Ihr Glaube wird belohnt: Mit „You‘ve Got The Love“ von Florence and The Machine stürmten die drei jungen Sängerinnen die Bühne. Der Zuschauer bekam schnell den Eindruck, dass das Publikum hinter Jemima stand und sich das Rennen wohl zwischen ihr und Lara entscheiden würde. Kaum war der letzte Ton verklungen, drehte sich die junge Sängerin aus Wermelskirchen zu ihrer Konkurrentin Sarah um, tauschte erleichterte Blicke und hob den Daumen: „Das war super“, sagte sie leise, als wolle sie ihren beiden Mitbewerberinnen Anerkennung sollen. Dass ihr eigener Eindruck nicht trügte, bestätigte dann auch Moderator Thore Schölermann: „Unsere Jubilläumsstaffel. Mit so einem Niveau. Hammer.“ Währenddessen hatte sich das Publikum von den Plätzen erhoben und applaudierte begeistert.

Dann kam die Jury zu Wort: „Das war ja krass“, befand Sänger Alvaro Soler, „ich sehe sogar zwei Finalisten hier. Was eine Qualität.“ Während Smudo von den Fantastischen Vier noch erklärte, er sehe Lara vorne, hatte Lena Meyer-Landrut die entscheidende Stimme. Sie lobte viel und nahm sich zuletzt Jemima vor: „Sobald das Publikum da ist, ist es dein Moment. Und du scheinst und man kann nicht anders als dich angucken und staunen. Du singst wie ein Engel.“ Keiner sei schlechter als der andere. Aber: „Ich lasse auch mein Herz und meinen Geschmack mitsprechen: Und ich gehe in die Sing Offs mit Jemima.“