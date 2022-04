Sportler des Jahres in Wermelskirchen : Ehre, wem Ehre gebührt

„Sports-Kanonen“, Laudatoren und Sponsoren (v.l.): Dipl.-Ing. Jens Langner (BEW), Rainer Engels, Arwen Steinhaus, Klaus Junge, Angela und Harald Lux, Marion Lück, Nadine L ehwald, Jörn Dreißigacker, Karl-Heinz Wilke, Hans-Jörg Schumacher und Rainer Bleek. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Schachspielerin Arwen Steinhaus, Tennisspieler Andrew Lux und die alpha-Bogenschützen sind die Sportler des Jahres 2021 in Wermelskirchen. Auch Klaus Junge und Rainer Engels geehrt.

Arwen Steinhaus ist Sportlerin, Andrew Lux Sportler des Jahres 2021 in Wermelskirchen. Die Mannschaft des Jahres stellen die Bogenschützen vom alpha-Team. Den „Tag des Sports“ nahm Bürgermeisterin Marion Lück zum Anlass, um die Ehrungen an einem eigenständigen, fixen Termin im Jahr zu überreichen und kündigte an, dieses Verfahren beibehalten zu wollen.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Sportausschusses, Karl-Heinz Wilke, und dem Vorsitzenden des Stadtsportverbandes, Rainer Bleek, ehrte Marion Lück auch Rainer Engels vom Wermelskirchener Schachverein sowie Klaus Junge, der unlängst den Vorsitz des Stadtsportverbandes an Rainer Bleek abgegeben hatte, für ihr ehrenamtliches Engagement.

Info Geldpreise und Gutscheine Ehrungen Die Ehrungen zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres sind mit je 500 Euro dotiert. Einen Gutschein nebst Präsentkorb bekamen die beiden Gewürdigten für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Sponsoren Preisgelder und Geschenke stifteten die Stadtsparkasse Wermelskirchen sowie die Bergische Energie und Wasser GmbH (BEW).

Schach sei ein sehr komplexes Spiel, das Millionen fasziniert, und eine herausragende Spielerin sei Arwen Steinhaus, stellte fest Karl-Heinz Wilke in seiner Laudatio für die erfolgreiche Nachwuchsspielerin fest. Zuletzt hatte Arwen Steinhaus mit vier Siegen in vier Spielen die Niederrhein-Meisterschaft errungen und ist damit für die NRW-Meisterschaften qualifiziert, die nach Ostern beginnen.

Stellvertretend für ihren Sohn nahmen Angela und Harald Lux die mit 500 Euro dotierte Ehrung zum Sportler des Jahres 2021 entgegen. Laudator Rainer Bleek freute sich über die Leistungen von Andrew Lux und lobte: „Trotz seiner internationalen Erfolge ist Andrew Lux dem regionalen Tennis verbunden geblieben, was die vergleichsweise kleinen Vereine in unserer Stadt stärkt.“ Andrew Lux weilt derzeit in der Türkei, um dort ein Tennisturnier zu spielen. Er ist aktuell Zweitplazierter der deutschen Tennisrangliste für Ü40-Spieler und sicherte sich 2020 die Ü40-Europameisterschaft im Einzel. Zuvor war Andrew Lux bereits sieben Mal Europameister im Ü35-Doppel.

Dass Sport uneingeschränkt alle Menschen verbinde, zeige das Beispiel des alpha-Bogenprojekts, das Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich vereine, würdigte Bürgermeisterin Marion Lück das alpha-Team, für das die Geschäftsführerin des alpha-Vereins, Nadine Lehwald, sowie der Leiter des Sozial-Psychiatrischen Zentrums (SPZ), Jörn Dreißigacker, die Ernennung zur Mannschaft des Jahres entgegennahmen. „Die Arbeit des alpha-Vereins mit den derzeit rund 240 Mitgliedern hat Strahlkraft über die Grenzen von Wermelskirchen hinweg“, stellte Marion Lück fest. Als ein „Vorbild in Sachen Kontinuität und Konstanz“ beschrieb Wermelskirchens ehemaliger Bürgermeister und frischgewählter Stadtsportverbandsvorsitzender Rainer Bleek den für sein ehrenamtliches Engagement geehrten Rainer Engels. Der gehört seit 1976 dem Schachverein an, in dessen Jugendabteilung er damals eintrat. In den 1980er-Jahren war Rainer Engels Trainer, später Spielleiter und übernahm von 1993 bis 2007 den Posten als Kassenwart im Vorstand. Seit 2007 ist Rainer Engels Vorsitzender des Wermelskirchener Schachvereins. „Rainer Engels ist es zu verdanken, dass der Schachverein nach einer Hochphase und anschließendem Mitgliederschwund mittlerweile stabil 60 Mitglieder in seinen Reihen hat“, beschrieb Rainer Bleek.