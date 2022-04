Fahrradspenden für Ukraine-Flüchtlinge : Radspenden türmen sich in der Fahrradwerkstatt

Harri Sistig (r.) von der AWO in Opladen half bei der kurzfristigen Lösung des Spendenansturms in der Luisenstraße. Foto: Zappe

Wermelskirchen Weit über 200 Radspenden gingen bei der Fahrradwerkstatt in nur einer Woche ein. Die Ehrenamtler such nun dringend Lagerkapazitäten für gespendete Fahrräder.

Vor gut einer Woche hatte sich die Fahrradwerkstatt Wermelskirchen mit der Bitte um Radspenden an die Öffentlichkeit gewandt, weil man gut gerüstet sein wollte für den steigenden Bedarf an Rädern für ankommende ukrainische Flüchtlinge . Was dann folgte, sprengte jede Vorstellungskraft des ehrenamtlichen Teams in der Luisenstraße.

Händeringend werden deshalb Lagerungsmöglichkeiten möglichst in der Nähe der Fahrradwerkstatt an der Luisenstraße gesucht, von wo die Räder zur Bearbeitung abgeholt und fertige Räder zur Weitergabe abgestellt werden können. Erst, wenn dieses Problem gelöst ist, können Räder von den Spendern überhaupt abgeholt werden.

Entwickelt hat sich in der vorigen Woche eine aus der Raumnot geborene Kooperation mit der AWO in Opladen, die ebenfalls Räder für den guten Zweck Räder bearbeitet. Mit großem Anhänger holten die Opladener in Wermelskirchen auf dem Bürgersteig in der Luisenstraße gelagerte Fahrräder ab. „Hauptsache die Fahrräder kommen da an, wo sie gebraucht werden, auch über die Stadtgrenze hinaus“, freut sich Harri Sistig, der in Opladen gespendete Räder für Flüchtlinge bearbeitet und bereitstellt.