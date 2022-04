Nachwuchssängerinnen aus Wermelskirchen : Manchmal ist Singen wie Boxen

Wermelskirchen Mara Fischer und Marie Claire König haben beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Um Bewertungen geht es ihnen nicht, sondern ums Wachsen.

Als Marie Claire an dem fremden Klavier in Detmold Platz nimmt und einen Blick zu der Jury wirft, da geht kurz die Aufregung mit ihr durch. Der Regionalentscheid von „Jugend musiziert“ hatte in der vertrauten Katt stattgefunden. Dann hatte sie sich – genauso wie Mara Fischer – für den Landesentscheid qualifiziert. Und nun steht die 13-Jährige also auf der fremden Bühne in Detmold. Und mitten in der Aufregung denkt sie an die Worte ihrer Gesangslehrerin. „Es geht darum, Spaß zu haben. Deine Musik zu machen. Es geht nicht um die Meinung der anderen“. Darin hatte Sihna Maagé ihre Schützlinge immer wieder bestärkt. Der Wettbewerb könne ihnen helfen, um weiter zu wachsen. Das fällt Marie Claire König in diesem Moment auf der Bühne ein. Und dann setzt sie sich an das Klavier, beginnt zu spielen und sie singt. Mit ihrer besonderen Stimme. Es sind ihre eigenen Worte, die sie in eine Melodie fasst. Es ist ihr eigener Song. Und am Ende des Tages, nach drei weiteren Stücken, steht fest: Die 13-Jährige darf im Sommer zum Bundeswettbewerb nach Oldenburg fahren. „Natürlich freue ich mich darüber“, sagt sie, „aber vor allem geht es mir darum, Musik zu machen.“