Seniorenbeirat in Wermelskirchen : Flanhardt kritisiert Kommunikation

Wermelskirchen Seniorenbeirat war bei Planungen zum Dorfpark nicht einbezogen.

Wenig begeistert zeigte sich Klaus Flanhardt auf der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats. Das Dabringhausener Seniorenbeiratsmitglied fragte sich, warum das Gremium nicht im Vorfeld über die Planungen zur Umgestaltung des Dorfparks einbezogen wurde: „Besonders auch der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dabringhausen, der sich um die Pflege des Dorfparks und den Brunnen am Eingang kümmert, wurde nicht informiert.“ Er sei doch von den Dabringhausener Senioren in den Beirat gewählt worden, um für sie über solche Vorhaben berichten zu können – das ginge aber nicht, wenn er davon aus der Zeitung erfahre.

Verwaltungsvertreterin im Seniorenbeirat, Ehrenamtskoordinatorin Christiane Beyer, verwies darauf, dass in der Sitzung kein zuständiges Fachamt vertreten wäre, weil das Ansinnen nicht im Vorfeld angekündigt wurde: „Außerdem mussten die Planungen zur Dorfpark-Umgestaltung zügig fertiggestellt werden, um die damit verbundenen Fördergelder zu bekommen – und das ist genau in die Phase der Neuwahl des Seniorenbeirats gefallen.“

Der Beirat für Menschen mit Behinderung sei sehr wohl zu den Planungen gehört worden. Das bestätigte die Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung, Petra Sprenger: „Es hat da wegen des Zeitdrucks und Corona ein paar Kommunikationsprobleme gegeben, aber wir waren eingebunden und konnten Verbesserungen in die Plänbe einbringen – zum Beispiel, dass die Tische, die im Dorfpark installiert werden, unterfahrbar sind.“ Die Arbeiten zur Umgestaltung des Dorfparks in Dabringhausen sind bereits im Gange, sie sollen im Mai abgeschlossen werden.

Wie bereits auf der ersten Sitzung des Seniorenbeirats in 2022 angekündigt, will sich das Gremium besonders dem Thema „Mobilität für Senioren“ widmen. Eine entsprechende Fortbildung mit Seniorenbeiräten aus anderen Städten besuchten die Beiratsmitglieder Annette Lauke, Martina Vogt und Heinz-Jürgen Manderla. Dieses Trio bildet nunmehr mit Werner Allendorf eine Arbeitsgruppe, die Ideen zur Verbesserung der Mobilität für Senioren speziell im ländlichen Raum entwickeln will. Vom 16. bis 22. September steht dazu auch die Beteiligung des Seniorenbeirats bei der „Mobilitätswoche“ an.