Veranstaltungen in Wermelskirchen : Doppelter Grund zum Feiern

Weitere Aktion Auf dem Außengelände des Autohauses Hildebrandt, Berliner Straße 95a, bietet die Stadt Wermelskirchen am Sonntag, 1. Mai, von 13 bis 16 Uhr ein Pedelc-Training an. Vermittelt werden sollen ein sicheres Gefühl, Souveränität und insgesamt mehr Freude beim E-Bike-Fahren. Anmeldungen nimmt Christiane Beyer per E-Mail an c.beyer@wermelskirchen.de oder telefonisch unter ☏ 02196 / 710-539 oder entgegen.

Weitere Informationen zum Trassen-Treffen in der Region mit allen Aktionen der jeweils beteiligten Kommunen online unter https://bit.ly/3jzrcVm.