Bruderschaft in Grefrath : St.-Antonius-Schützen tanzen und spenden für die Ukraine

Grefrath Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft organisiert wieder den Tanz in den Mai. Von den Einnahmen wird ein Teil für Spenden an die Ukraine verwendet. Es wird versichert, dass diese Spende 100-prozentig bei den Bedürftigen ankommt.

Nach zweijähriger Zwangspause blickt die St.-Antonius-Schützenbruderschaft zuversichtlich auf die Traditionsveranstaltung „Tanz in den Mai“. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder gemeinsam mit allen Grefratherinnen und Grefrathern feiern können“, sagt Brudermeister Guido Ellerwald. „Trotz aller Freude sind wir nach wie vor erschüttert von den Bildern, die uns aus der Ukraine erreichen. Es ist für uns daher nicht vorstellbar, die aktuellen Geschehnisse zu ignorieren und zu feiern“, berichtet der Geschäftsführer Alexander Kättner. Man habe daher beschlossen, ein Viertel des Getränkeumsatzes direkt an die Ukraine zu spenden.

Die Spenden leiten die Antonius-Schützen an Raanan und Nathalie Wassen von Physio-Grefrath weiter. Raanan Wassen hat in den letzten Wochen bereits zweimal Hilfsgüter und Lebensmittel an die ukrainische Grenze gebracht. Die Eheleute Wassen arbeiten in diesem Zusammenhang mit Hilfsorganisationen vor Ort zusammen. Im Vorfeld stellten sie sicher, dass auch nur benötigte Güter an die Grenze transportiert werden, berichtete die Schützenbruderschaft. Auf diese Weise könne man sicherstellen, dass 100 Prozent der Spenden tatsächlich den Bedürftigen zugutekommen. Begeistert von dem Vorhaben hat sich auch der Wirt der Gaststätte „Zum Fürsten Blücher“, Volker Krutzki, zur Mithilfe entschlossen. „Da auch unsere Gaststätte vom Tanz in den Mai profitiert, werde ich ebenfalls einen Teil des Umsatzes spenden“, erklärt der Wirt.