Mutaktion in Wermelskirchen : Drei Kreuze in Habenichts

Mit Blick in das Bergische Land: In Habenichts hat die Ökumenische Werkstatt vor Karfreitag drei große Holzkreuze installiert. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Kurz vor Karfreitag und Ostern installieren Gemeinden ein Projekt mit Signalwirkung. Die drei großen Holzkreuze sind Teil des Projekts „Nur Mut!“ der Ökumenischen Werkstatt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Sie sind kaum zu übersehen: Drei große Kreuze haben ihren Platz auf dem Feld am Kreisverkehr in Habenichts gefunden. Sie wollen – wenige Tage vor Karfreitag und Ostern – an die Kreuzigungsszene auf Golgatha in Jerusalem vor rund 2000 Jahren erinnern. Die Aktion mit großer Signalwirkung ist Teil des Projekts „Nur Mut!“ der Ökumenischen Werkstatt, in der christliche Gemeinden aus Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen und Hilgen-Neuenhaus zusammenarbeiten.

Die drei großen Holzkreuze in Habenichts sind vor allem auf Initiative der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Dhünn aufgestellt worden. „Dazu gehört der Hinweis: Da ist noch einer“, sagt Pastor Andreas Klement und verweist auf das Plakat unter den Kreuzen. Das stellt nicht nur den Bezug zur Aktionsreihe her, sondern verweist auch auf den Grund christlicher Hoffnung. Auch in Zeiten der Krisen und Kriege wolle man auf Jesus verweisen, an dessen Tod und Auferstehung Christen in der ganzen Welt an Karfreitag und Ostern erinnern. Keiner müsse seit dem mehr mutlos sein.