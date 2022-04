Hegering Wermelskirchen : Jäger freuen sich über Wiedersehen

Wermelskirchen Bei der Jahreshauptversammlung werden Armin Röntgen und Dietrich Schröder für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ein Auktion bringt 415 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine.

Geehrt wurden wie immer stärksten Trophäen und langjährige Mitgliedschaften. Besonders herauszuheben waren die beiden 50-jährige Mitgliedschaften von Dietrich Schröder und Armin Röntgen, der seine Ehrung persönlich in Empfang nahm. Mit Blick in die Zukunft legte der Hegeringleiter sein besonderes Augenmerk auf die Situation beziehungsweise Population des Rehwildes. Zunächst hat Corona viele neue Erholungssuchende in die heimischen Wälder gebracht. Dann kam der Borkenkäfer und mit ihm die großen Rodungsmaschinen. Dies brachte viel Unruhe in die Reviere. Vor allem durch die weit verbreitete Abholzung der Fichtenbestände und die dadurch in großem Ausmaß neu entstanden Kahlflächen, bei denen zum einen auf die sogenannte Naturverjüngung gesetzt wird, sprich die neuen Bäume wachsen mehr oder weniger von allein wieder nach, und zum anderen Neuanpflanzungen angelegt werden. Diese jungen Bäume mit ihren neuen Trieben stehen auf dem Speiseplan des Rehwildes ganz oben, was aber dann wiederum von den Waldbauern nicht gerne gesehen wird. Bjarne Hoerup ruft dazu auf, das Gespräch mit den Waldbauern zu suchen, neue Ansitzmöglichkeiten in den neu entstandenen Flächen zu besprechen und zu schaffen und den Rehwildbestand intensiv zu bejagen.