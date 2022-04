Wermelskirchenerin bei „The Voice Kids“ : Jemima zeigt ihr Können in den Battles

„The Voice Kids“ mit Jemima aus Wermelskirchen geht am Karfreitag in die nächste Runde. Foto: SAT.1/André Kowalski

Wermelskirchen Es ist der nächste Meilenstein auf ihrem Weg als Sängerin: Jemima zeigt ihr Können in den Battles der Sat.1-Castingshow „Voice Kids“. Zu sehen ist ihr Battle am Karfreitag.

Wer nun einen Blick in die Vorschau des Senders wirft, entdeckt Jemima mit Sarah und Lara auf der Bühne. Lena Meyer-Landrut schickt die drei jungen Sängerinnen gemeinsam mit dem Song „You‘ve Got The Love“ von „Florence and The Machine“ ins Rennen. Und schon der kurze Clip zur Ankündigung zeigt: Für Jemima könnte es auf der Bühne gut laufen. Ihr Vater und die Brüder feuern sie hinter der Bühne an. Das Publikum jubelt ihr zu.