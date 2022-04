Ski-Club Wermelskirchen : Ski-Rennkinder bei Saisonfinals im Sauerland auf dem Podium

Mick Weber mit seinen ersten Trophäen. Foto: Janine Müllenmeister-Weber

Wermelskirchen Mit einer kleinen Delegation junger Ski-Talente reiste der Ski-Club Wermelskirchen zum Saisonabschluss in Winterberg. Überzeugen konnte vor allem ein neues Renntalent.

Von Laura Wagener

Nach zwei Jahren Rennpause ging es für die Kinder des Ski-Club Wermelskirchen jetzt wieder auf die Piste. Bei den Saisonfinals im Hochsauerland konnte das junge Ski-Club-Rennteam überzeugen und sicherte sich gleich mehrere Podiumsplätze. Ganz vorne mit dabei: Mick Weber (Jahrgang 2014).

Direkt zweimal konnte der Skifahrer, der seine ersten Rennen überhaupt bestritt, in diesem Winter “auf’s Stockerl fahren“ und erzielte zwei zweite Plätze in der Altersklasse U8 im Ski-Rennen. In den Disziplinen Riesenslalom und Vielseitigkeitsslalom konnte er diesen Erfolg am darauffolgenden Tag wiederholen.

Micks ältere Schwester, die elfjährige Maja Weber, reiste gesundheitlich angeschlagen zu den Wettämpfen. „Majas Jahrgang ist sehr leistungsstark. Da ist es nicht einfach unter die Top Fünf zu fahren, zumal die Sauerländer Rennkinder durch bessere Trainingsbedingungen in den letzten Wochen im Vorteil sind“, sagt Sportwart und Trainer Ulf Ramspott. Dennoch konnte die Elfjährige sich über zwei achte Plätze freuen.

„Aufgrund eingeschränkter Pistenkapazitäten wurden dabei einige Rennen in Winterberg als Nachtrennen unter Flutlicht durchgeführt“, berichtet Pressereferentin Martina Pannack. „Diese Rennen boten Sportlern wie Betreuern eine einmalige Kulisse unter klarem Nachthimmel und waren für die meisten der jungen Skirennläufer die ersten Nachtrennen überhaupt. Bei perfekten Pistenbedingungen und tollem Ambiente gaben die Athleten alles und selbst die Jüngsten hielten tapfer bis spät in den Abend durch.“

Auch am letzten Wettkampfwochenende waren drei Wermelskirchener bei den Rennen in Winterberg am Start. Dort standen zwei Riesenslaloms am Samstag sowie ein Riesenslalom und ein Vielseitigkeitslauf am Sonntag für Bambinis, Kinder und Schüler an. Mick Weber, motiviert von den Erfolgen seiner ersten Rennen, konnte abermals bei jedem Rennen einen Podestplatz erreichen: dreimal Platz zwei und sogar einen ersten Platz erkämpfte sich das junge Renntalent und fuhr mit einer Ausbeute von vier Pokalen nach Hause.

Schwester Maja erzielte Platz acht im Riesenslalom. Nach einem Sturz im Vielseitigkeitslauf kurz nach Rennstart beendete sie ihr Rennen zwar, konnte sich aber nicht mehr unter den Top Zehn platzieren.