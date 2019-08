Bundestagsabgeordneter Tebroke : In Berlin zweite Perspektive gewonnen

Wermelskirchen CDU-Bundestagsabgeordneter Hermann-Josef Tebroke sucht den Dialog vor Ort und bietet Expertenrunden an.

Grundsteuer ist ein großes Thema, das von verschiedenen Seiten beleuchtet werden kann. Hermann-Josef Tebroke hat darauf zwei Perspektiven: die des ehemaligen Bürgermeisters von Lindlar und die des Landrates einerseits, andererseits die des Bundestagsabgeordneter. Genau diesen Perspektiv-Wechsel findet der CDU-Bundestagsabgeordnete spannend. Im Redaktionsgespräch betont er aber auch nach zwei Jahren parlamentarischer Arbeit in Berlin: „Ich habe einen anderen Zugang zu den Themen. Aber das kommunale Herz schlägt noch in meiner Brust.“

Finanzausstattung der Kommunen Um die finanziellen Nöte der Kommunen, die in der Haushaltssicherung stecken, weiß er. Die langfristig sichere Finanzausstattung der Kommunen sei durch Anteile an der Umsatzsteuer zu kompensieren. „Grundsätzlich ist es gut, wenn die Städte Interesse an der Ansiedlung von Gewerbe haben. Aber die Gewerbesteuer ist ein schwankender Posten auf der Einnahmeseite“, sagt der 55-Jährige. Ist eine Kommune von einem oder wenigen großen Gewerbesteuerzahlern abhängig, kann das für den städtischen Etat gefährlich werden: Wandert der starke Gewerbesteuerzahler ab, brechen gleich hohe Steuereinnahmen auf einen Schlag weg. „Generell stehen die Städten in NRW schlechter da“, bilanziert Tebroke.