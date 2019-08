Mein Garten : Ein Garten wird zur Therapiekammer

Krähenbach Ute Debes und Ronny Clevenbergh hegen und pflegen in Krähenbach eine grüne Oase mit unzähligen Gemüsesorten, Zierpflanzen und Bienen.

Ute Debes und Ronny Clevenbergh stapfen den begrasten Hang zu ihrem Garten hinauf. Jeden Tag gehen sie diesen kurzen Weg vom Haus zu ihrer bunten Oase. „Die Gärten liegen hier nebeneinander am Hang statt neben den Häusern“, erklärt Ute Debes. Und dann öffnet sie das große Gartentor und deutet auf die Idylle von Nutz- und Zierpflanzen, von kleinen krabbelnden und fliegenden Tieren, von frisch geernteten Flächen und vollen Sträuchern. „Unser Garten ist für mich manchmal wie eine Therapiekammer“, sagt sie und lächelt, „man vergisst völlig die Zeit.“ Das ging ihnen zum Beispiel kürzlich bei der Kartoffelernte so. Inzwischen sind die Knollen aus der Erde. „Das ist körperlich schon anstrengend“, sagt Clevenbergh und denkt daran, wie er nach dem ersten Grün zu Häufeln begann – Reihe für Reihe schuf er gute Bedingungen für die Knollen.

Ute Debes und Ronny Clevenbergh übernahmen den Garten einst von den Eltern, haben Jahrzehnte über Erfahrungen gesammelt, altes Wissen übernommen, eigene Tricks und Kniffe herausgefunden und den Mondkalender für sich entdeckt. „Der Garten belohnt einen dafür“, sagen sie und dann beginnt ein kleiner, köstlicher Rundgang durch die Idylle. Dort, wo bis vor kurzem die Kartoffeln standen, wird als nächstes Phacelia wachsen – als Zwischenfrucht. Kopfsalat, Endiviensalat und Feldsalat sind bereits auf dem restlichen Kartoffelacker eingezogen. „Die können lange stehen“, sagt Ute Debes und erzählt dann von den kalten Wintertagen, in denen sie seltener zum Garten hinaufsteigen – um den Feldsalat zu ernten. „Und zwischendrin wächst ein bisschen Dill“, sagt Ronny Clevenbergh lachend. Der sei gar nicht gesät, sondern sei von alleine gekommen. Das sei ohnehin ihre Strategie: Was von alleine wächst, passt und keinen Ärger macht, darf stehen bleiben. Entlang der Gartenwege haben sich leuchtend gelbe Calendula angesiedelt, auch die Nachtkerze ist ganz von alleine gewachsen.

Als die beiden Hobbygärtner weiter durch ihr buntes Reich spazieren, deuten sie auf das zweite Gemüsefeld. Kohl und Sellerie, Mangold, Petersilie, Blumenkohl und Pastinaken, rote Beete, Brokkoli, Rosenkohl und Wirsing, Fenchel, Zucchini, Kohlrabi, viele verschiedene Bohnen, Zwiebeln, Möhren und unzählige Kräuter: Sie stehen nicht mehr in Reih und Glied wie früher, sondern bunt und üppig. „Wir haben entdeckt, dass es vielen Gemüsesorten gut tut, in der Gesellschaft anderer zu stehen“, sagt Ronny Clevenbergh. Zwiebeln und Möhren zum Beispiel wechseln sich ab – die eine hält dem anderen die Schädlinge vom Leib. Nur gegen die Wühlmäuse hat die Familie noch kein Mittel gefunden. „Wir teilen gerne“, sagt Ute Debes lachend, „aber sie dürfen uns nicht alles wegfressen.“ Und deswegen ernten sie zum Beispiel die Möhren komplett ab, wenn sie so weit sind. „Sie kommen dann in den Keller in eine Schüssel Sand“, erklärt das Paar, „und im Winter können wir knackfrische Möhren essen.“ Ähnlich verfahren sie mit Chicorée. Familie Clevenbergh kauft kaum Gemüse dazu. „Höchstens mal Salat“, sagt Ute Debes. Alles andere kommt aus dem Garten und dem Gewächshaus, in dem verschiedene Sorten Tomaten, Paprika und Gurken wachsen.