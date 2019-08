Fünf Stellplätze am Rathaus, zwei vor dem Hotel „Zum Schwanen“ : Sieben Behinderten-Parkplätze werden zur Kirmes ausgewiesen

Fünf Stellplätze am Rathaus, zwei vor dem Hotel „Zum Schwanen“

Für die Herbstkirmes, die am heutigen Freitag um 16 Uhr eröffnet wird, ist die Innenstadt – wie berichtet – bereits weiträumig abgesperrt. Viele Wermelskirchener werden zu Fuß zum großen Fest gehen.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass Kirmesbesucher, die entfernter wohnen, im Umkreis ausreichend Parkplätze finden, auch wenn sie wahrscheinlich einen kleinen Fußmarsch bis zur Kirmes und zum Krammmarkt in Kauf nehmen müssen.

Damit Behinderte mit entsprechenden Ausweis einen kurzen Weg bis zur Kirmes haben, hat die Stadt speziell für die Kirmestage Behindertenparkplätze ausgewiesen, berichtet Tiefbauamtsleiter Harald Drescher. Fünf Stellplätze sind auf dem Rathaus-Parkplatz in Nähe der Lkw-Rampe, erreichbar über den Brückenweg aus Richtung Thomas-Mann-Straße/ Kreisverkehr, ausgewiesen. Die Nutzer können die Kirmes über den Durchgang zur Telegrafenstraße dann in Richtung Eich oder über den Brückenweg in Richtung Loches-Platz erreichen. Und damit Behinderte auch den Kirmesbereich auf dem Schwanenplatz auf kurzem Weg erreichen, stehen zwei weitere Behinderten-Parkplätze auf der Straße Schwanen vor dem Hotel Zum Schwanen zur Verfügung.