Serie Mein Traumgarten : Mondkalender hilft beim Gärtnern

Wermelskirchen Es ist altes Wissen, das über Jahrhunderte und Generationen weitergegeben wurde: Gärtnern nach dem Mondkalender, der Aufschluss gibt über die günstigsten Aussaat- und Pflanzzeiten nach dem jeweiligen Mond- und Planetenstand.

Im Mondkalender finden Hobbygärtner Tipps für den geeigneten Zeitpunkt ihrer Gartenarbeiten: „Und wir haben entdeckt, dass die Pflanzen dann wirklich gut gedeihen“, sagt Ute Debes. Erklären könne sie den Einfluss nicht, die Folgen aber in ihrem Garten entdecken. So gibt es etwa Tage, da will sich das Gemüse im Garten von Ute Debes und Ronny Clevenbergh nicht aus der Erde lösen. Möhren sind widerspenstig. „Und dann gibt es Tage, da scheinen die Pflanzen nur darauf zu warten“, sagt die Hobbygärtnerin. Dann reicht schon ein leichtes Ziehen und das Gemüse löst sich. Ähnliches gilt auch für andere Gartenarbeiten, die an einigen Tagen fruchtbarer seien als an anderen.