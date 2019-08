Evangelischer Kirchenkreis Lennep : Menschen in ihrer Not begleiten

Wermelskirchen Der evangelische Kirchenkreis Lennep bietet eine Ausbildung zum Seelsorger an.

Einsamkeit, Existenzängste oder eine Erkrankung: Menschen brauchen in solchen Situationen oft den Beistand von Seelsorgern, die sie behutsam auf ihren Weg begleiten. „Der Bedarf in Krankenhäusern und Altersheimen ist hoch und in Zukunft wird es mehr“, sagt Pfarrerin Anette Stoll, Fachausschussvorsitzende der Abteilung Seelensorge vom Kirchenkreis Lennep. Es ist ein hoher zeitlicher und menschlicher Einsatz, aber auch ein persönlicher Gewinn.

Der evangelische Kirchenkreis Lennep, der in Kooperation mit dem evangelischen Kirchenkreis Leverkusen sowie der Klinikseelsorge am Sana-Klinikum Remscheid steht, bietet jährlich ab September einen Qualifizierungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter in den Bereichen Krankenhaus, Alten- und Notfallseelsorge an. Menschen in schwierigen Situationen Trost zu spenden und ihnen Halt geben zu können, will geschult sein. Hier können sich Freiwillige – die Empathie und ein offenes Ohr für andere Menschen haben und sich berufen fühlen zu helfen – in einem Kurs zum ehrenamtlichen Seelsorger weiterbilden lassen.