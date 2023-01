Karneval in Effeld Kaffeemänn lüften gut gehütetes Geheimnis

Es duftete tatsächlich leicht nach Kaffee am Sonntag in der Effelder Bürgerhalle, als sich die ortsfesten Karnevalisten zum schon traditionellen, nämlich seit rund zehn Jahren angesetzten, Kaffeenachmittag mit ihren Gästen aus dem Spargeldorf und Nachbarorten trafen. Und in diese Duftnote hinein trat gegen 17 Uhr eine bis dahin streng unbekannte Prominenz: Daniel II., den die begleitende Musik schon vorstellte als Prinz der „Kaffemänn“, der seit 69 Jahren existierenden Karnevalsgesellschaft im früheren Schmugglerdorf. Die Musik ließ keinen Zweifel am Wunsch-Job von Daniel Becker: „Ach wär‘ ich nur ein einzig‘ Mal ein schmucker Prinz im Karneval!“