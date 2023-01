Karneval für den guten Zweck IG Färvpott Wassenberg gibt auf

Fastelovend war immer so etwas wie das Mittel zum Zweck. Während die Interessengemeinschaft Färvpott aus Wassenberg jedes Jahr bei zwei Sitzungen handgemachten und ursprünglichen Karneval gefeiert hat, war immer klar: Die Erlöse werden gespendet. In rund 20 Jahren kamen insgesamt 44.051,26 Euro zusammen, die an soziale Einrichtungen und Initiativen in und um Wassenberg gingen – für eine kleine IG wie den Färvpott eine großartige Summe. Nun folgt die schlechte Nachricht, die der Färvpott verkündet: Die Aktiven der Interessengemeinschaft verabschieden sich endgültig von der Bühne und danken „für eine superjeile Zick“.