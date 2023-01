Ein Blick in die Ortsgeschichte Als in Effeld der Schmuggel lukrativ war

Eine Geschichte ist in Erinnerung geblieben: Seit Generationen war es in Effeld Brauch, dass am Kirmesmontag die Schützenbruderschaft nach der Messe gemeinsam über die Grenze nach „Et Männke“ marschierte. Einmal, um den billigen Genever zu trinken, aber auch um Geld zu sparen. Zudem sollten Harry und Mie etwas verdienen, da sie sich beim alljährlichen Effelder Königsball sehr spendabel zeigten. An einem Kirmesmontag ist es dann vorgekommen, dass der Rückweg „voll beladen“ angetreten wurde. Die dicke Trommel war so schwer, dass sie zu zweit getragen werden musste. Mit pochendem Herzen, aufgeblähten Taschen und spannenden Röcken wurde im Paradeschritt an den sich geehrt fühlenden Zöllnern unkontrolliert vorbeimarschiert.