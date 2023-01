Am Parkbad in Wassenberg Einfacher parken mit Wohnmobil

In Zusammenarbeit mit der Münchner Firma Avantpark (Parking Solutions Deutschland GmbH) wurde vor einigen Tagen das Parksystem des Wohnmobilstellplatzes am Parkbad in Wassenberg an der Straße Auf dem Taubenkamp modernisiert. Das nun digitale und schrankenlose Parksystem funktioniert mit der Hilfe einer Kennzeichenerfassung und ersetzt die bisherige Schrankenanlage. Der Stellplatz bleibt weiterhin kostenpflichtig und wird nun für interessierte Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten für 7,50 Euro je Tag angeboten.