Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land 28-Jährige bei Unfall auf B 221 tödlich verletzt

Tödlicher Verkehrsunfall nach Kollision mit Lkw Eine 28-jährige Frau aus Wassenberg starb nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen, 17. Januar, auf der Bundesstraße 221 zwischen den Ortschaften Gerderath und Wildenrath ereignet hatte. Die Wassenbergerin befuhr um kurz nach 8 Uhr mit ihrem Auto die B 221 aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Arsbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug zwischen Gerderath und Wildenrath auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ihr entgegen kommenden Lkw. Hierbei erlitt die junge Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die B 221 blieb im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Gerderath und Wildenrath komplett gesperrt. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200.