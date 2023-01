Kreis Heinsberg Was das neue Betreuungsrecht für Pflegende bedeutet

„Betreuung ist ein Thema, das uns alle betreffen kann“, betont Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zu Recht in der Information seines Ministeriums zum Inkrafttreten des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts mit Beginn dieses Jahres. Wenn ein erwachsener Mensch durch eine andere Person in Angelegenheiten vertreten wird, die er selbst nicht regeln kann, spricht man von einer „rechtlichen Betreuung“. Psychische Krankheiten oder verschiedene Behinderungen können es nötig machen, dass Betroffenen per Beschluss durch Betreuungsgerichte Unterstützer zur Seite gestellt werden.