Weibliche Dreigestirne in Grevenbroich Jecke Frauen-Power hat schon Tradition in der Stadt

Höhepunkt der Regierungszeit beider Dreigestirne bildet der Straßenkarneval, in dem sie zentnerweise Kamelle unters Volk bringen werden. In Orken setzt sich der närrische Lindwurm mit vielen Fußgruppen und Wagen am Karnevalssamstag, 18. Februar, um 14.11 Uhr in Bewegung – anschließend beginnt eine After-Zoch-Party im Festzelt an der Richard-Wagner-Straße. In Gustorf ziehen die Jecken traditionell am Rosenmontag: Der „Zoch“ startet um 14.30 Uhr, anschließend geht’s ins Festzelt am Torfstecherweg. Dort werden die „Schürzenjäger“-DJs für reichlich karnevalistische Stimmung sorgen.