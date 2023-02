Karneval in Mönchengladbach „Potz op“ seit 150 Jahren mit „Spaß an de Freud“ dabei

Das große Transparent vor der Bühne mit der Aufschrift „Hundertfuffzich Johr Spaß an de Freud“, zeigte den geladenen Gästen sofort, was hier gefeiert wird. Im Vorfeld hatten der Vorstand und das Kinderprinzenpaar Clara I. und Angelo I. Einladungen verschickt: an befreundete Gesellschaften, an die lokale Politik, an den Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) und an das Prinzenpaar Stefan I. und Niersia Bianca. Gern gesehene Gäste waren die beiden ehemaligen Stadtprinzen, der Rheindahlener Charly Jansen (1981/82) und der Holter Hans-Peter Jansen (1988/89).