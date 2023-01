Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polizei warnt vor Betrug per Messengerdienst

Geldbörse aus Auto gestohlen Am vergangenen Sonntag, 22. Januar, schlugen bislang noch unbekannte Täter zwischen 17 und 21 Uhr in der Erkelenzer Innenstadt eine Scheibe eines auf der Straße Im Pangel abgestellten Autos ein und durchsuchten den Innenraum des betreffenden Fahrzeuges nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Geldbörse samt Inhalt. Das teilt die Kreispolizeibehörde Heinsberg in ihrem Bericht mit.