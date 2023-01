Chaos im Kreis Heinsberg Starker Schneefall sorgt für mehr als 50 Unfälle

So war es wenig verwunderlich, dass es an einigen Stellen dazu kam, dass Autos im Graben oder in der Böschung lagen, dass sie quer standen, sodass der Verkehr an manchen Stellen zum Erliegen kam. Die Polizei des Kreises Heinsberg zählte alleine in den drei Stunden von sechs bis neun Uhr 50 witterungsbedingte Verkehrsunfälle über das gesamte Kreisgebiet verteilt. Man habe da keinen Schwerpunkt ausmachen können, überall hatten die Autofahrer Probleme gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Von diesen Unfällen waren es glücklicherweise nur fünf, bei denen es zu Personenschäden kam. „Und da waren die Menschen auch nur leicht verletzt“, betont Sprecher Frank Linkens. Ab zehn Uhr habe sich die Lage dann etwas entspannt.