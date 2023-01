Kurse an der VHS des Kreises Heinsberg So purzeln die Weihnachts-Pfunde

An Rückenschmerzen oder Verspannungen leiden immer mehr Menschen. Im Kurs „Körperwahrnehmung und Alexandertechnik“ (23F-3181) an der Anton-Heinen-Volkshochschule (VHS) des Kreises Heinsberg werden die Teilnehmer am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 17 Uhr darin unterstützt, eigenen schädlichen Bewegungsangewohnheiten auf die Spur zu kommen und dieser Fehlbelastung mit individuellen Ressourcen entgegenzuwirken. Der Workshop „Pound – Rockout“ hingegen ist etwas zum Auspowern. Zu rockigen Beat-Klängen werden an sechs Abenden (Kurs 23F-3351) alle Muskelgruppen trainiert.