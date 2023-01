Ulrich Land stellt neues Werk vor Ein Autor und die Frage, ob Heinrich Heine in Wassenberg war

Autor Ulrich Land erzählt über seine neueste Arbeit: „Heinrich Heine ist in Paris aufs Krankenlager geworfen, das er nicht mehr lebend verlassen wird. Aber zunächst schlägt er sich mit seinem Cousin Carl herum. Dieser will jetzt – nach dem Tod seines Vaters Salomon – Heine nur dann weiterhin finanziell unterstützen, wenn er kein Wort über den Verstorbenen publiziert. Zähneknirschend willigt Heine ein. Trotzdem aber erscheint eine Leseprobe aus der Salomon-Biografie, die er gerade in der Mache hatte. Heine ist völlig konsterniert: Er hat die Veröffentlichung nicht in die Wege geleitet, definitiv nicht. Wer aber dann? Eine seiner neuesten Angebeteten, seine genervte Ehefrau, seine übereifrigen Schreiber? Oder am Ende sogar Carls verbitterte Frau im fernen Hamburg? Eine Intrige jedenfalls mit Todesfolge. Oder: wenn Literatur sich im Spinnennetz verhakt.“