Fußball : Nettetal peilt den Hattrick an

Brüggen Der Titelverteidiger der Jahre 2017 und 2018 will den Burgpokal, den TuRA Brüggen zum 32. Mal ausrichtet, zum dritten Mal in Folge gewinnen. Der Oberligist hat im Klassenkameraden Straelen einen Konkurrenten auf Augenhöhe.

Die Viertelfinalspiele, die seit einigen Jahren die sogenannten Vorrundenspiele abgelöst haben, können sich gleich sehen lassen. So eröffnet Gastgeber TuRa Brüggen am Mittwoch um 19 Uhr das Turnier mit dem Spiel gegen den frischgebackenen Landesliga-Aufsteiger VfL Giesenkirchen. Als Außenseiter dürfen die Brüggener auf keinen Fall gesehen werden, wenn man alleine nur den Schlussspurt der Spieler von Jakob Scheller in der letzten Saison betrachtet, als sie von einem fast aussichtslosen Kellerplatz noch den Klassenerhalt schafften – das ist dem Gegner und Bezirksliga-Kollegen VfL Giesenkirchen auch nicht verborgen geblieben.

Am zweiten Turniertag, am Donnerstag, erwartet um 19 Uhr der SV Straelen – nach einem Jahr Gastspiel in der Regionalliga jetzt wieder als Oberligist – den Bezirksligisten Fortuna Dilkrath. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Straelen“, sagt Stephan Laumen, Sportchef der Dilkrather. „Wir wollen uns so teuer wie nur möglich verkaufen.“