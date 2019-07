Tennis : TSV Kaldenkirchen verteidigt Mixed-Titel im Tennis

Kaldenkirchen Außerdem holte Jonas Reinecke den Titel bei den Junioren AK 1/2. Theo Hofych siegte in der AK3, Elias Heymann in der AK4.

(AKo) Erneut in zwei Etappen ermittelt der Tennisportwart des Nettetaler Stadtsportverbands, Alfred Thönnissen, die diesjährigen Tennis- Stadtmeister in der Seenstadt. Zunächst standen am Wochenende die Tennis-Stadtmeisterschaften im Mixed-Wettbewerb und in der Jugend auf der Vereinsanlage des TSV Kaldenkirchen auf dem Programm. In Abwesenheit des TV Lobberich, der aufgrund von zeitgleich stattfindenden Relegationsspielen in der Meisterschaft verhindert war, konnte Gastgeber aus Kaldenkirchen mit Siegen gegen den TC Hinsbeck und Union Nettetal seinen Mixed-Titel mit 8:0 Punkten verteidigen. Zweiter wurde Union Nettetal (4:4), der TC Hinsbeck (0:8) musste sich am Ende mit dem dritten Rang begnügen. Zum siegreichen TSV-Team gehörten die Mixed-Gespanne Andrea und Kurt Mayus, Ruth und Jürgen Maywald sowie Claudia Fuchs und Karsten Berg.