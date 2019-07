Fußball-Bezirksliga : Großeinkäufer backt kleine Brötchen

Nach dem Klassenerhalt hat sich das Team einen gemeinsamen Urlaub gegönnt und ist für eine Woche nach Bodrum geflogen. Foto: TDFV

VIERSEN Trainer Aytac Azmaz stapelt tief und gibt als Ziel des Bezirksligisten den Klassenerhalt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Steven Salentin

Der TDFV Viersen startet als Aufsteiger furios in die vergangene Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga und war zur Winterpause noch in Reichweite zum zweiten Platz. Zum ganz großen Wurf sollte es am Ende aber deutlich nicht reichen. Als Tabellensechster schloss die Auswahl von Aytac Azmaz dennoch als bestes Grenzland-Team ab.

Der 37-Jährige warnt davor, nun abzuheben. „Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist die schwierigste“, erklärt der ehemalige türkische Jugendnationalspieler. „Unser oberstes Ziel ist daher der Klassenerhalt. Alles, was darüber hinausgeht, ist Bonus.“ Damit der Verbleib in der Bezirksliga so schnell wie möglich eingetütet werden kann, hat der TDFV mächtig aufgerüstet. Zwar verließen sechs Spieler den Verein, dafür konnten jedoch doppelt so viele Akteure von einem Wechsel nach Viersen überzeugt werden.

Info Auf dem Transfermarkt zugeschlagen Zugänge: Deniz Ersin, Furkan Yalcin (beide Holzheimer SG), Seyit Ahmet Isiklar, Monir Ibrahim (beide SV Oppum), Michele-Vincenzo Pernice, Gitano Paul (beide VfB Uerdingen), Rijad Tafilovic, Hakan Sayici (beide 1. FC Viersen 05), Ali Aymirgen (Dülkener FC), Raphael Jr. Hermogenio (1. FC Mönchengladbach), Efe Eyibak (VfR Krefeld-Fischeln II), Hussam Saleh (KFC Welate Roj Mönchengladbach) Abgänge: Thomas Tümmers, Safer Erdogan (beide Türkiyemspor Mönchengladbach), Burhan Kazmaci (SC Union Nettetal II), Tobias L’Herminez (SC Schiefbahn), Emre Senkul (SuS Krefeld), Yaruzhan Özün (Ziel unbekannt) Trainer: Aytac Azmaz geht in die dritte Saison beim TDFV.

Unter den Neuzugängen befinden sich im Grenzland durchaus bekannte Spieler: Vom Nachbarn 1. FC Viersen etwa kamen Rijad Tafilovic und Hakan Sayici und vom Dülkener FC Ali Aymirgen. Zwar sagten in Samuelson Forestal und Adiel Dias Lemos vom 1. FC Mönchengladbach zwei Spieler nach Zusage kurzfristig doch noch ab, dennoch ist der TDFV in der Offensive auch nach der Rückkehr von Thomas Tümmers zu Türkiyemspor Mönchengladbach gut besetzt.

Und obwohl es gleich ein Dutzend Spieler zu integrieren gab, ist Azmaz zufrieden mit dem, was er bisher von seinen neuen Schützlingen gesehen hat. „Wir haben diese Spieler bewusst geholt und wurden bisher in dem bestätigt, was wir über sie denken“, erklärt er. „Auch insgesamt hat es die Mannschaft trotz der harten ersten Wochen gut gemacht. Bis auf die zweite Halbzeit in Hardt bin ich mit den Leistungen völlig einverstanden.“ Beim Grenzland-Cup scheiterte der TDFV haarscharf in der Gruppenphase, hatte die VSF Amern am Rande einer Niederlage, die den Einzug ins Halbfinale bedeutet hätte. Drei Tage später folgte besagte Partie beim A-Ligisten SC Hardt (1:2), ehe Viersen bei Partnerverein Türkiyemspor Mönchengladbach das halbe Dutzend zwar voll machte, aber dennoch einige hochkarätige Möglichkeiten ausließ.

Am Wochenende nimmt der Bezirksligist als eines der ranghöchsten Teams am Nierspokal von Borussia Oedt teil und trifft dort in der Vorrunde auf die Reserve des SC Union Nettetal sowie auf SuS Schaag. Einen Tag später gastiert er am Puffkohlen, wo Landesliga-Aufsteiger Giesenkirchen zuhause ist, auf den der TDFV einen Monat später auch in der zweiten Runde des Kreispokals treffen wird.