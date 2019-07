Fußball-Kreisliga : Simons will nicht nach Sternen greifen

Amern Aber der Trainer des Fußball-Kreisligisten will mit seinem Team an der Spitze mitmischen.

Andre Simons, Trainer des Fußball-Kreisligisten VSF Amern II, freut sich schon riesig auf den Start der neuen Saison am 11. August. „Gleich ein Derby gegen den SC Waldniel, den ich mit zu den Favoriten in der Gruppe zähle. Was will man mehr“, sagt Simons, der am Freitag 37 Jahre jung wurde. Und selbst möchte er mit seinen Mannen so lange wie möglich in der neuen Saison ganz oben dran bleiben. „In der vorigen Saison hat das ja allen voran in der Hinrunde ganz gut geklappt. Wir waren lange Zeit ganz oben mit dran“, erinnert sich der Amerner Trainer, der mit dem team in seine zweite Saison geht. „Als dann allen voran Willich und Vorst, aber auch Kaldenkirchen wegzogen, merkte man meinen Jungs an, dass sie nicht mehr den letzten Biss hatten, so dass wir einig wenig abreißen lassen mussten und am Ende Siebter wurden, womit ich aber eigentlich auch ganz zufrieden war.“